Estela responde al mensaje de Diego: "Nos queremos muchísimo y tú se lo demostraste a toda España"

A través del blog , Estela ha explicado cómo se sintió exactamente: "Fue el mensaje más emotivo que ha recibido un concursante desde que ha empezado esta edición, aunque me atrevería a decir que ha sido. Lo que sentí anoche no puede describirse con palabras, solo por eso, me merece la pena estar nominada. Escuchar a Diego, cuando casi no recordaba su voz, porque es muy fuerte y complicado de entender, pero aquí nuestra vida se resume en las mismas voces y las mismas caras diariamente., escucharle fue una recarga extra de pilas, porque, aunque las tengo muy cargadas, no puedo parar de agradecerle todo lo que me dijo y, sobre todo, la forma en la que me lo dijo", escribe Estela.

No obstante, habiendo recibido el mensaje tan solo hace unos días, Estela ya piensa en una posible visita de Diego a la casa: "Escuché tus palabras con atención y detenimiento, parándome a entender cada sílaba, y, sobre todo, sintiéndote muy cerca, casi sentía cómo me tocabas y me lo decías mirándome a los ojos. Ojalá me quede el jueves, me encantaría quedarme, seguir disfrutando, seguir sintiendo, dándolo todo, porque, aunque esta semana ha sido dura también, ha sido muy bonita y muy emocionante. Siento que queda tanto, que no puedo irme. Me encantaría vivir el momento de que vengas aquí a verme en persona, ¡sería un momentazo! De verdad gracias mi amor, eres la persona más maravillosa que he conocido en mi vida".