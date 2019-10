Pol y el Maestro Joao, vuelven a ser novios: “Si tú quieres que lo intentemos, yo me pongo en el punto de partida”

Pol se quedó completamente en shock cuando Joao le dijo que su corazón le pertenecía a otro “Me quede petrificado, no sabía qué hacer, estuve dos horas andando por el jardín y me metí en el jacuzzi con pijama”. Pol ha intentado explicarle a su novio lo mal que lo había pasado al conocer su decisión y el Maestro se ha echado las manos a la cabeza. Consciente de que su corazón le pertenece a dos personas, Joao le ha ofrecido a Pol la posibilidad de empezar de cero: “Si tú quieres yo me pongo en el punto de partida, pero necesito por favor, que rompas todo eso y tires para delante”.