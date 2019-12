Estela se derrumba en directo: "Me he dado cuenta de que soy una persona muy insegura y estoy sufriendo"

Estela no está pasando unos días muy agradables. La nominación le ha afectado y está especialmente sensible. Tanto, que la concursante no ha podido evitar las lágrimas en pleno directo: "Me doy cuenta de cosas que me pasan y que soy muy insegura. Siempre he tenido al lado un referente que me ayude a tomar decisiones y tirar adelante. Pienso que no sé qué es lo que he hecho o no hecho para haber transmitido todo lo que he sentido de la forma en que lo he sentido. Estoy sufriendo un poco. Estoy bloqueada", expresaba.