Estela termina llorando tras un enfrentamiento con Mila: “Que injusta y desagradecida eres”

Tras ver un vídeo donde Mila se sentía aislada y sin apoyos, Estela tomó la palabra para reprender a la colaboradora que después de la gala del domingo la dijo directamente “ no te aguanto y ya es momento de levantar las cartas y decírtelo”. “A mí la verdad es que me sorprendió y me dolió en el alma. Fue muy cruel enterarme de esa manera”, aseguraba Estela.

“Esto lo he vivido con 16 años… ya no, yo paso. Estás cosas se dicen en un momento de cabreo ”, intentaba justificarse Mila.

Estela termina llorando

“¡Jod***! Si es que yo al final no me equivoco. El tiempo me está dando la razón porque como 'metemierda' tiene el premio mayor”, decía MIila. “No tergiverses y no manipules porque las cosas no son como tú las cuentas”, contestaba Estela mientras la conversación subía de tono entre las dos.