'El Cejas' es el jefe de la casa esta semana y su reparto de tareas no fue justa para algunos de sus compañeros. Maestro Joao se sintió discriminado porque no contaron con él en la reunión del reparto, mientras que Adara cree que 'El Cejas' no había sido equitativo y le había mandado más tareas que al resto. En plató, Hugo, pareja de Adara y ganador de 'GH Revolution', defendía su chica y cargaba contra 'El Cejas'.