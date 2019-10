Tras 'El Debate' de ' GH VIP 7 ', la relación entre Alba Carrillo e Irene Junquera estallara por los aires. Su La modelo piensa que la periodista hace que ella quede como la mala y no está dispuesta a permitirlo. "siempre dando pena, no quiero saber de ti. Esta amistad me está haciendo mucho daño, me puede repercutir mucho fuera y no quiero tenerla", le aseguró. La comunicadora aceptó su decisión e intentó darle un beso, pero Carrillo se negó.