Irene Junquera todavía no se siente parte de la casa. A pesar de haber sido salvada por la audiencia la primera semana en la que estaba nominada, cree que sus compañeros no la tienen en tanta estima como a otras personas. 'El Cejas' o Kiko son los que más bromean sobre su concurso y a Irene no le hace gracia que se metan con ella. Por eso se venía abajo en el confe.