Kiko, sobre Gloria Camila: “Fuimos muy felices, pero ‘Supervivientes’ se le subió a la cabeza”

El destino quiso que Kiko conociera la hija de Rocío Jurado: “La conocí en un tablao flamenco aquí en Madrid, me acuerdo que fue una chica de Jerez, estaba también Antonio David, yo estaba con unos amigos y allí nos conocimos… Claro que fui feliz, fueron dos años muy, muy felices. Dos años que nos fuimos a Sevilla a vivir, ella puso un negocio, yo puse otro, una vida muy normal… Cuando entramos en Supervivientes es un pico alto, pero cambió nuestra vida… Es justo salir de Supervivientes y todo se va a pique, es todo una mierda, ella salió antes que yo y en España se dijeron muchas cosas… Ella cambió, cambió su forma de ser, de actuar, con su novio, sus amigos, creo que se le subió a la cabeza… Hasta ahí, yo nunca le había visto preocupada por la prensa… Una vez que fue todo a pique, pasan cosas buenas, trabajo en televisión, me compro mi casa, me compro mi coche, pero hay cosas muy malas, infidelidades, engaños y traiciones… Yo le pedí a ella que lo dejáramos ahí, pero al final hemos acabado en esto. Ella fue la que abrió el melón dejando entrever que yo tenía algo con Sofía. Yo no tenía nada con Sofía”.