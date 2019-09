Kiko Jiménez estalla contra Hugo Castejón por ponerse sus pantalones: "Quítate eso ahora mismo"

Kiko Jiménez ha tenido su enfrentamiento más tenso con Hugo Castejón. El extronista le ha reprochado al cantante que se pusiera sus pantalones. "¿Quién te ha dado para ponerte eso?, quítate eso ahora mismo". "La regla es que podemos utilizar la ropa de todos", ha respondido él. "Las reglas me las paso por el forro del tubo, esto es a lo que te expones cuando vienes a una casa a provocar, no te pones mis pantalones porque no me sale de los c******", le ha asegurado él. "Utiliza las neuronas para hacer algo más que pesas", le ha recomendado el de Oviedo.