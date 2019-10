Mila Ximénez se desmarca en directo de Antonio David Flores: "No me fío de él"

El enfrentamiento entre Kiko Jiménez y Mila Ximénez ha hecho que el grupo mayoritario se fracture por completo. La concursante ha tomado distancia de muchos compañeros y, en directo durante el ‘Límite 48 horas’ , ha criticado que Antonio David Flores no se moje para defenderla: “Me ha sorprendido mucho su actitud porque lo consideraba mi amigo y estoy viendo como le hablan de mí y se queda callado”.

Mila ha reconocido que ya no se fía de Antonio David y Adara ha saltado para apoyarla: “Supuestamente tú tendrías que defender a tu amiga”. Un ataque que no ha sentado nada bien a Flores, quien ha criticado el acercamiento entre Mila y Adara: Que me lo digas tú que eras su enemiga número uno y ahora sois íntimas y dormís casi juntas... Ten un poco de sentido común”.