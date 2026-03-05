Los efectivos desplegados sobre el terreno han confirmado la peor noticia al localizar el cuerpo sin vida de la joven, oriunda de Guadalajara

Los dos escenarios principales de la investigación sobre las causas de la tragedia por el derrumbe de la pasarela de El Bocal, en Santander

Los efectivos desplegados sobre las inmediaciones de la pasarela de El Bocal, Santander, que se derrumbó fatalmente al paso de siete estudiantes han localizado el cuerpo sin vida de la joven que permanecía desaparecida: una vecina de Guadalajara de 20 años, la sexta víctima mortal de la tragedia, en la que solo otra joven ha sobrevivido, hospitalizada en una UCI.

El hallazgo certifica lo que nadie quería ver confirmado: el fatal suceso, que tuvo lugar el martes 3 de marzo a las 16:30 horas, después de que el grupo de jóvenes, alumnos del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Granja, decidiese hacer una ruta por la zona costera, deja un balance de seis muertos. La única superviviente, que pudo agarrarse a una grieta donde fue rescatada después de que unos ciclistas que pasaban por la zona avisasen al 112, fue trasladada a un hospital con síntomas de hipotermia. Ella contó lo que acababa de ocurrir: un suceso fatal que ahora se encuentra bajo investigación y que sume en el luto a Santander.

¿Por qué se derrumbó la pasarela de la tragedia de Santander?

Con el dolor y el desconsuelo extendiéndose desde la zona cero de la tragedia, donde en las últimas horas los efectivos desplegados no habían dejado de trabajar por tierra, mar y aire, ahora todo cede al paso de los ritos de despedida de los jóvenes y el desarrollo de los trabajos para esclarecer las circunstancias que rodean a lo ocurrido.

Con la Policía Científica recabando todos los datos posibles para informar a la jueza en un caso ya judicializado, ya solo queda centrarse en responder a las preguntas que ahora todo el mundo se hace: ¿por qué se produjo el derrumbe de la pasarela? ¿Por qué no estaba clausurada si los vecinos habían advertido de su mal estado con anterioridad? ¿Por qué ha tenido que ocurrir una tragedia para que arranque una investigación sobre el mantenimiento de las pasarelas?

Entre el dolor y la indignación, ahora pertenece a la investigación determinar las causas del colapso de la estructura, sobre la que se ha asegurado incluso que un vecino llamó al 112 justo el día anterior para alertar de su mal estado.

Sobre la mesa, en ese sentido hay varias hipótesis: la primera es la que apunta a esa falta de mantenimiento, con informaciones que señalan a que llevaría sin tenerlo desde 2017. La segunda, y sin necesidad de que no pueda concurrir al mismo tiempo, se refiere a un eventual fallo de diseño o de ejecución en su obra, sobre la cual, cabe destacar, hubo además una queja vecinal que llegó a parar una iniciativa en la zona por motivos medioambientales y por seguridad. Además, una tercera vía, a priori con menos fuerza, apuntaría a una causa fortuita, extraordinaria, fatal, nefasta y sobrevenida: que todo haya sido completamente un accidente en el que hipotéticamente quedaría al margen una causa penal.

Mientras tanto, el Gobierno de Cantabria como el Ministerio de Medio Ambiente y Ayuntamiento de Santander, las tres administraciones implicadas, aportarán su documentación al juzgado, a través de la cual, con todos los informes en su conjunto, –incluido el atestado policial–, se deberán determinar las causas de lo ocurrido y dirimir responsabilidades.

El Ayuntamiento de Santander explica que no le correspondía el mantenimiento de la senda costera

Tras lo ocurrido, la concejala de Medio Ambiente de Santander, Margarita Rojo, afirmaba en un comunicado que el mantenimiento de la senda costera, en la que hay varias pasarelas similares, "no corresponde" al Ayuntamiento, dado que "las obras del proyecto que se comenzó a ejecutar en esa zona por parte del Ministerio de Transición Ecológica, y que posteriormente se paralizó, no están finalizadas".

"Es el propio Ministerio el que reconoce que las obras no están acabadas cuando redacta un nuevo proyecto", tras la paralización de los trabajos, bajo la denominación 'Finalización de la Senda Peatonal desde el Faro de Cabo Mayor hasta la Virgen del Mar', precisaba.

A ello explicaba que en el propio proyecto de finalización, de agosto de 2016, se recoge que el objeto del proyecto es "la definición y valoración de las obras necesarias para la finalización de las paralizadas". Y en ese sentido añadía que el compromiso de mantenimiento de la senda costera por parte del Consistorio "queda explícitamente referido al momento en que las obras estén finalizadas y recibidas por el propio Ayuntamiento".

Además, ha señalado que se recoge tanto en el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local el 12 de abril de 2004 que se refiere a la –en aquel momento– futura ejecución del proyecto de la senda costera como en el aprobado el 4 de mayo de 2017, en respuesta a la solicitud de la Demarcación de Costas para que ratificara si se mantenía, para la ejecución del proyecto de finalización, el compromiso municipal de que "una vez finalizadas las obras, se hará cargo de la conservación y mantenimiento de las obras de la senda peatonal ejecutada".

Sobre ello, apostilla que respecto del proyecto iniciado y paralizado –y, por tanto, no acabado–, y respecto del proyecto de finalización, que ni siquiera llegó a iniciarse, "el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento con la Demarcación de Costas "está supeditado a que se finalicen las obras y eso no se ha producido". "Dado que no están acabadas, al Ayuntamiento no le corresponde su mantenimiento", insiste el comunicado.

"El proyecto lo redacta Costas, lo ejecuta Costas, lo paraliza Costas, lo rehace Costas de nuevo y ahí se para el proceso y las obras quedan inacabadas, por lo que ese compromiso del Ayuntamiento de mantenimiento sigue a la espera de que finalicen", subraya la concejala en su explicación, que además resalta que, entre la documentación que se ha podido consultar, no consta ningún documento remitido por la Demarcación de Costas para la recepción o aceptación de los trabajos realizados, con el fin de que el Ayuntamiento se comprometiera a mantener lo existente". De este modo, refiere que este hecho administrativo debería haberse realizado porque si no, "el Ayuntamiento no puede conocer administrativamente qué y en qué condiciones debe llevar a cabo el mantenimiento".

"Todo ello, sin perjuicio de que la policía científica y los informes periciales determinen que pudieron existir defectos en el diseño o la ejecución de la obra, cuestiones que tampoco serían responsabilidad del Ayuntamiento", concluye.