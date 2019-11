Mila Ximénez no soporta a Hugo Castejón. No puede ni verle y mucho menos hablar con él. Tras su salvación, los concursantes volvían a enzarzarse en una discusión en la que Mila sacaba toda la artillería pesada. "Tú ganas una mier**, estás 'pagando por estar aquí", "Te como esa carita y ese pelo tan feo" o "No sabes el asco que te tengo, me dan ganas de 'potar', qué tío más repugnante", son solo algunas de las 'perlas' que Mila le dedicó Hugo.