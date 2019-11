Un seguidor del programa le preguntaba a Mila Ximénez a través de un tuit si creía que sus compañeros de 'Sálvame' estaban o no apoyando su concurso. Nada más leerlo, Mila intuyó que no lo estaban haciendo. "Por el tuit creo que no. Así que estoy pillando aquí, en las galas, y también voy a pillar allí", decía.