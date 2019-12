Mila Ximénez se derrumba con la confesión de su hija: "Durante mucho tiempo no la pude proteger"

Jordi González ha preguntado a la hija de Mila Ximénez si, gracias a ' GH VIP 7 ', había descubierto alguna faceta de su madre que desconocía y Alba ha reconocido que sí: “Ella siempre ha tenido un afán de protegerme y no mostrarme cosas que le hacían vulnerables. No sabía hasta qué punto es tan dura consigo misma y hasta qué punto a veces le falta quererse un poco más”.

La hija de la concursante ha explicado que el concurso le ha servido para conocer mucho mejor a su madre y Mila se ha derrumbado con estas palabras: “Es verdad que yo intento siempre tener un comportamiento de más dureza con ella o de que me importan menos las cosas o de que soy más segura. Yo creo que me tengo que abrir más pero no quiero preocuparle. No la he podido proteger durante mucho tiempo y por eso la protejo tanto ahora”.