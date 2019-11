Mila Ximénez, a un paso del colapso con Hugo Castejón: "No se puede acosar 24 horas"

Mila Ximénez no puede más. No soporta a Hugo Castejón y cualquier cosa que venga de él le molesta. La concursante cree que su compañero le provoca continuamente y, en esta ocasión, que Hugo le haya preguntado si se encontraba bien ha sido el acabose. Mila pide a Hugo que no se dirija a ella y, completamente fuera de sí, llora y grita: “Déjame en paz, deja de perseguirme, no se puede acosar 24 horas ¡Es imposible!”.