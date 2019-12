La gran rayada de Mila Ximénez al creer que Hugo Castejón es el nuevo colaborador de 'Sálvame': "Es posible que no quieran que yo vuelva al programa"

Las concursantes han conocido algunas de las noticias que han pasado mientras estaban aisladas en Guadalix de la Sierra y uno de los titulares ha afectado especialmente a Mila Ximénez: “Sálvame ficha a un exconcursantes de ‘GH VIP 7’ como colaborador”. De inmediato, sus compañeras han bromeado con que el elegido era Hugo Castejón y Mila se ha quedado muy preocupada: “Me he dejado súper rallada. Si ellos no quieren que yo vuelva al programa, que puede ser posible… no sé. Antonio David tiene papeletas, yo creo que el repescado no porque sería como decirme ‘vete a tu casa y no vuelvas'. Sería echarme. Igual el que viene me sustituye a mí. Me cago en la leche”, se ha desahogado con las chicas.