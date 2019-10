Mila hace las paces con 'El Cejas': "Tú eres mi niño aquí y lo vas a seguir siendo"

En 'GH VIP: Diario', hemos visto que la reconciliación se produjo después. 'El Cejas' se sentía fatal por haber traicionado a Mila y estaba al borde del llanto. Ella decidió acercarse y darle un abrazo para perdonarle. "Tú eres mi niño aquí y lo vas a seguir siendo. Al principio no lo he entendido porque has estado conmigo bien durante estos días. Me he quedado un poco noqueada", le explicaba.