Mila Ximénez teme haber sido una "estafa" en el concurso: "Me da pavor salir afuera, creo que las cosas no van bien"

Para Alba Carrillo, que Mila Ximénez no la salvara de la nominación ha sido un “golpe bajo” y la colaboradora se ha derrumbado en la casa de ‘GH VIP 7’. Mila reconoce que se siente “desubicada” en el concurso y, aunque asegura que no es ninguna “traidora”, confiesa que le da “pavor” salir a la calle: “Creo que las cosas no están yendo bien, que hay algo que no estoy haciendo bien”. Mila considera que no pinta nada dentro de Guadalix y que su paso por el reality no está siendo como ella esperaba: “A veces no me reconozco y pienso ¿Habré sido una estafa?”.