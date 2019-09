Antonio David Flores sobre su matrimonio con Rocío Carrasco: “Si no hubiéramos venido a vivir a Madrid, se hubiera salvado”

Hablar Antonio David Flores es hablar del yerno de Rocío Jurado y el tertuliano ha señalado en su ‘Curva de la vida’ su primer matrimonio con Rocío Carrasco como algo maravilloso: “De mi primer matrimoni o nacen mis hijos Rocío y David, yo quería ser padre joven porque al ser el pequeño de los hermanos mis padres eran mayores y quería que disfrutaran de mis hijos… Un guardia civil con la hija de una tonadillera , la familia castiza por excelencia, el cóctel… Fui feliz exceptuando los dos o tres últimos meses, fui muy feliz siempre, créeme porque mi ilusión, mi meta era tener una familia y vivir de la misma forma que han vivido mis hermanos… Crear un hogar, criar a mis hijos y ser un matrimonio normal dentro de donde me había metido, me había metido en la casa de Rocío Jurad o. Estamos hablando de alguien muy importante en España y fuera… Yo no tenía mucha idea de todo esto, me casé muy joven”.

Roto de dolor y sin querer entrar en detalles, el vip ha intentado explicar los motivos de su teoría: “La abuela de mis hijos a mí me adoraba y yo también, y su abuelo también me adoraba… Cuando regresamos a Madrid ya había demasiada gente, Rocío volvió a retomar su vida, sus amistades… Era todo lo que teníamos alrededor, muchas opiniones, la prensa todos los días en la puerta de la casa… Estabas todo el día en la tele y creo que eso complicó la relación y llegó hasta dónde llegó… Cuando nace Rocío, yo soy padre con 21 años. Me cambió la vida, me cambió todo y me hizo muy feliz, nos hizo muy feliz a todos”. Dieciocho años después, Antonio David Flores nos estaba contando por qué su matrimonio se había roto de la noche a la mañana.