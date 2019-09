La dramática ‘Curva de la vida’ de Antonio David Flores saca a la luz el verdadero motivo de su ruptura con Rocío Carrasco: “Era todo lo que teníamos alrededor”

Antonio David sobre su matrimonio con Rocío Carrasco: "Fui feliz exceptuando los dos o tres últimos meses, fui muy feliz siempre"

“Si no hubiéramos venido a vivir a Madrid mi matrimonio se hubiera salvado”

Antonio David, roto: "Si yo llegó a saber esto te juro por mi vida que no hubiera venido"

'Curva de su vida'. No se encontraba en el mejor momento, pero ha sacado fuerzas de la nada y ha tenido claro que no podía fallar a la gente que le estaba apoyando. El vip está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida y ha pasado de relatarnos una infancia y juventud muy felices, a contar cómo sintió que su vida se acababa cuando su exmujer Rocío Carrasco le denunció por malos tratos. Todavía con las lágrimas en los ojos de su discusión con Mila Ximénez , Antonio David Flores ha cogido aire y ha intentado dibujar la

“Está Juan y Luisa, que son mis padres… Del matrimonio de mis padres somos 5 hermanos, mi padre es gitano bueno, mi padre murió ahora va a hacer 5 años. Era gitano, su padre y su madre lo eran, se casó con una mujer maravillosa que no lo era y de ahí salieron cinco hijos, yo soy el pequeño… Soy el pequeño y esto provocó que todos mis hermanos salieran de casa relativamente pronto a los 18 o 20 años… Cada uno de ellos tuvieron dos hermanos cada uno, yo soy el tío mayor de ellos y he estado mucho con ellos… Somos una casa muy familiar y yo he tratado mucho con mis sobrinos… Las flechas azules son de felicidad de alegría, mi casa es una piña y a mí eso me ha ayudado mucho…”, así explicaba Antonio David cómo su sueño siempre fue seguir el camino de sus hermanos y tener su propia familia.

Su primer matrimonio: "El guardia civil y la hija de la tonadillera"

Hablar Antonio David Flores es hablar del yerno de Rocío Jurado y el tertuliano ha señalado como algo maravilloso su primer matrimonio con Rocío Carrasco. “De mi primer matrimonio nacen mis hijos Rocío y David, yo quería ser padre joven porque al ser el pequeño de los hermanos mis padres eran mayores y quería que disfrutaran de mis hijos… Un guardia civil con la hija de una tonadillera, la familia castiza por excelencia, el cóctel… Fui feliz exceptuando los dos o tres últimos meses, fui muy feliz siempre, créeme porque mi ilusión, mi meta era tener una familia y vivir de la misma forma que han vivido mis hermanos… Crear un hogar, criar a mis hijos y ser un matrimonio normal dentro de donde me había metido, me había metido en la casa de Rocío Jurado. Estamos hablando de alguien muy importante en España y fuera… Yo no tenía mucha idea de todo esto, me casé muy joven”.

Al escuchar a Antonio David afirmar que él fue muy feliz durante su matrimonio con Rocío Carrasco ha querido saber qué pasó y si él cree que su matrimonio podría haberse salvado de otro punto poco positivo de su ‘Curva de la vida’, la separación. “Si no hubiéramos venido a vivir a Madrid, a casa de mi suegra, en paz descanse, se hubiera salvado…”.

Roto de dolor y sin querer entrar en detalles, el vip ha intentado explicar los motivos de su teoría: “La abuela de mis hijos a mí me adoraba y yo también, y su abuelo también me adoraba… Cuando regresamos a Madrid ya había demasiada gente, Rocío volvió a retomar su vida, sus amistades… Era todo lo que teníamos alrededor, muchas opiniones, la prensa todos los días en la puerta de la casa… Estabas todo el día en la tele y creo que eso complicó la relación y llegó hasta dónde llegó… Cuando nace Rocío, yo soy padre con 21 años. Me cambió la vida, me cambió todo y me hizo muy feliz, nos hizo muy feliz a todos”. Dieciocho años después, Antonio David Flores nos estaba contando por qué su matrimonio se había roto de la noche a la mañana.

Lola Flores, la felicidad de su casa

Antes de entrar en el relato del que él considera el peor día de su vida, Antonio David ha cogido aire y ha explicado quién es la mujer que le devolvió la ilusión: “Olga fue mi bastón de apoyo, yo necesitaba a una pareja, a una persona que compartiera mi proyecto de vida y sacara a mis hijos adelante… Olga ha sido una pieza fundamental en mi vida….”. Y por supuesto, nos ha hablado de Lola Flores, su tercera hija y la felicidad de su casa: “Lola ha sido la que ha salvado mi casa, Lola tiene 6 años, mi tercera hija del matrimonio con Olga. Es la que nos ha salvado a todos, ha devuelto la felicidad a mi casa. Han sido 18 años muy difíciles, de juzgados y tribunales…”.

El peor día en la vida de Antonio David Flores

Tras saber que Antonio David Flores había vivido 18 años de lo que él considera un auténtico infierno, Jorge Javier Vázquez ha querido saber cuál había sido el peor día de su vida y se ha encontrado con una narración desgarradora y muy, muy dolorosa: “El peor día de mi vida yo estaba en el juzgado por una denuncia de mi exmujer y vino una funcionaria y me dijo que me habían denunciado por violencia de género”.

A partir de ese momento, Antonio David ha descrito una situación que ha marcado de miedo sus dos últimos años de vida “Creo que fue un viernes y cuando entré en la sala, donde están los secretarios del juez, vi a dos guardia civiles. Yo no he terminado derecho porque tengo que criar a tres hijos, pero entiendo algo por la experiencia. Cuando vi a los guardias civiles pensé que el fin de semana lo iba a pasar en el calabozo… Marcó un antes y un después en mi vida porque pensé que iba a ser mi sentencia… No sabía ni lo que estaba firmando, estaba muy nervioso y solo quería saber si esos dos guardias estaban allí por mí… Su exmujer le ha puesto una querella criminal por un delito de violencia de género de maltrato psíquico y maltrato físico me dijo la juez. A partir de ahí, estos dos últimos años han sido muy difíciles en mi casa. No he trabajado y mis hijos lo han pasado muy mal pensado que a su padre le podían meter cinco años en la cárcel… Eso me ha debilitado mucho, me ha dejado muy mal”.

Jorge Javier Vázquez ha intentado tranquilizar al vip y pedirle que intentara reponerse y aprovechar su paso por el concurso para reponerse y coger un nuevo impulso para su vida, pero Antonio David estaba tocado, muy tocado: “Me cuesta mucho abrirme, últimamente soy antisocial… Yo he venido aquí porque lo necesitábamos en mi casa, pero si yo llegó a saber esto te juro por mi vida que no hubiera venido, no me gusta que la gente me vea así”.