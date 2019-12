El épico reencuentro de las Salazar: "La he liado un poco afuera Noemí, yo no soy la de 'las papelas del camión"

Noermí Salazar se ha reencontrado con su madre entre gritos, abrazos y mucha emoción. Raquel ha tranquilizado a su hija diciéndole que todo está muy bien en el exterior, aunque le ha confesado que las cosas no han sido fáciles para ella: “Has tardado en darte a conocer y te tenían de sosa. Y yo la verdad que la he liado un poco, pero todo ha acabado bien”.

La matriarca de las Salazar ha contado a su hija que las críticas le han pasado factura y que tiene “una depresión de caballo”: “Tu sabes que soy muy sentida. Yo no tengo filtro y no he nacido para que se metan con mi hija, yo no soy la de ‘las papelas del camión’. Tengo un pronto muy malo, sin querer, pero no pasa nada. Ya está todo solucionado”.