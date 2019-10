El último pique entre Alba Carrillo y Antonio David por la custodia compartida: "Cada uno tiene sus temas legales"

En la última fiesta de 'GH VIP 7' los concursantes tenían la oportunidad de disfrazarse del súper héroe que escogieran. Antonio David se disfrazo de "Súper Papi". "Es por la lucha de la custodia compartida", comentó a Alba Carrillo. "No, lo siento pero yo no juego", dijo la modelo visiblemente molesta y metiéndose en la cama. El tertuliano fue tras ella e intento explicarle que no lo había hecho con intención de ofender. "Aquí cada uno defiende lo que quiere, lo que pasa es que hoy estoy sensible", le explico ella. "Cada uno tenemos nuestra historia y nuestros temas legales".