El importante consejo de Ángeles a Yastina Samper en 'Idol Kids'

La actuación de la joven ha sido brillante, "una de las mejores que ha pasado por Idol Kids", le ha asegurado Omar Montes. Sin embargo, la puntuación del público no ha sido suficiente para logar clasificarse para la semifinal .

Además, Ángeles le ha dado un importante consejo a la participante: "Eres una artista maravillosa, lo has demostrado en el escenario. Me encanta que creas en ti misma, porque eso te da la seguridad que tienes. Pero que nos digamos a nosotros que somos artistas maravillosos no queda bonito. Eso es mejor que nos lo diga el público".