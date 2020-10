Isabel Pantoja enloquece con Esperanza al verla cantar una de sus canciones: "Me hace una ilusión tremenda"

Esperanza no solo ha demostrado a sus catorce años que tiene mucho talento, sino también mucha valentía. La joven concursante de 'Idol kids' se plantó delante de Isabel Pantoja para cantar 'Así fue' , uno de los temas más incónicos de la tonadillera.

Después de su actuación y de darle un sentido abrazo, Isabel recobró la compostura para agradecerle que le hubiera hecho ese homenaje: "Son muchas emociones juntas. Muchas. Cariño mío, yo qué te voy a decir. Para mi esta canción es muy importante. Ya no está la persona que la escribió, no existe pero algunos tuvimos la gran suerte de conocer a un gran genio como fue Juan Gabriel (...) Para mí que tú hayas escogido este tema mío me hace una ilusión tremenda. Te doy las felicidades y las gracias de todo corazón".