Patricia Fernández 16 DIC 2025 - 00:52h.

¡Dale al 'play' y disfruta del próximo programa de 'La isla de las tentaciones 9', al completo!

Los chicos se enfrentan a una difícil decisión en 'La isla de las tentaciones 9' tras el privilegio que les concede Sandra Barneda: "No lo habéis visto todo"

Uno de los chicos podrá ver las imágenes de su pareja a tiempo real en 'La isla de las tentaciones 9' con Sandra Barneda, el elegido era Rodri, el que no lo está pasando nada bien en los últimos días, que en el próximo programa protagonizará un duro momento mientras lo que está pasando con Helena en 'Villa Playa': de lo que ya puedes ver un avance dando al 'play' al vídeo.

"Esta tía se está riendo de mí", reaccionará Rodri al ver las imágenes de su novia ante unas cámaras que terminará dejando atrás con su marcha hacia la playa, completamente hundido, después de lo que verá: "Necesito una hoguera de confrontación con ella, lo pido por favor".

Mientras, en 'Villa Playa', Barranco y Helena celebrarán su boda ficticia con todos sus compañeros, mientras surgen nuevos acercamientos, besos y mucho más entre los chicos y las chicas con los tentadores.

Pero esto no será todo, algo irrumpirá en 'Villa Playa', con lo que todos se quedan completamente sorprendidos: "¿Pero eso qué es?". Un dron que devolverá otro mensaje a 'Villa Montaña' para los chicos y tampoco faltará la sorpresa entre ellos.

¡No te pierdas todo lo que ocurre en el próximo programa de 'La isla de las tentaciones 9' con este avance que no te dejará indiferente!