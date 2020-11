Isabel Pantoja se rompe al ver a Adrián cantando una canción de un familiar de la cantante: "No me lo esperaba"

El joven participante cantó una canción de Chiquetete, el primo de la tonadillera. Isabel no pudo ocultar sus ojos llorosos durante toda la actuación. "Adrián de mi corazón. El haber elegido este tema de mi primo Chiquetete, que en gloria esté, ha sido impactante porque no me lo esperaba. Me has emocionado muchísimo, eres un pedazo de artista. Para mí eres completo porque tienes arte y el arte se nace, no se hace. Y con eso has nacido tú", le dijo en la valoración.