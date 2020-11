Antonio vuelve a hacerlo: canta e Isabel Pantoja rompe en llanto por la emoción

La tonadillera de nuevo no pudo controlar las lágrimas ante el talento de Antonio. Pero no fue la única que se emocionó. También lo hicieron Carlos Jean y Edurne.

"La vez que te vimos en los cásting nos sentimos abrumados. Muchas veces la emoción no nos deja ver qué hay detrás de la voz. Podría haber truco. Pero no lo hay", señaló el productor musical en la valoración. "Tienes

el peligro de ser el niño que siempre hace llorar a Isabel Pantoja. Me ha encantado escucharte porque lo que tienes de voz es una joya", añadía Edurne.