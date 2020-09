Rubén emociona a su abuelo cantando el himno de Asturias e invita a sidra a todo el jurado del Idol

Toda la familia estaba presente cuando se ha presentado ante el jurado y les ha sorprendido con un gesto muy particular, que también hace su abuelo cuando canta: se mete una mano en el bolsillo y, la otra, la sitúa frente al pecho, como un verdadero caballero asturiano. Tanto Edurne, como Carlos e Isabel Pantoja se han sorprendido de la elección del tema de Rubén: el famoso himno de Asturias, que también ha coreado Jesús Vázquez, al ser una tierra tan cercana a su Galicia natal.

Rubén ha entonado a la perfección, aunque no está acostumbrado a cantar de esta manera: “Normalmente, la gaita me sigue a mí y no yo a la gaita” ha dicho, para explicar por qué se adelantado un pelín en una estrofa (un pequeño fallo que apenas se ha notado y ha sabido corregir muy bien). Por su gran actuación, ha conseguido los tres votos en verdes del jurado, por ser buen cantante y, además simpático.