Informativos Telecinco - edición fin de semana mediodía domingo 23 de enero 2022

Cifras que apuntan a una cierta estabilización aunque en algunos territorios sigue habiendo presión hospitalaria. La próxima semana algunas comunidades como Navarra o Galicia estudiarán un posible cambio en las restricciones, y en esta última es previsible que se mantenga el pasaporte covid, al contrario de lo que ha ocurrido en otras regiones que consideran que no tiene eficacia. Todo lo contrario de lo que ocurre en Francia donde Macron se muestra contundente con los no vacunados. A partir de esta medianoche no podrán entrar en muchos lugares públicos y se enfrentarán a penas de prisión si lo falsifican.