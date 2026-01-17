Javier Calvo y Javier Ambrossi han reaparecido públicamente en la alfombra roja de los European Film Academy tras su ruptura

BerlínEn noviembre de 2025, Javier Ambrossi y Javier Calvo sorprendían a sus seguidores y a la industria del cine nacional al anunciar su ruptura sentimental. Tras varias semanas de rumores, la pareja de cineastas decidía cortar por lo sano y comunicar la ruptura de su relación. Sin embargo, ellos mismos dejaban claro que, aunque su noviazgo hubiese acabado, seguirían unidos laboralmente y artísticamente seguirían formando el dúo creativo conocido como Los Javis.

Dos meses después de conocerse esta ruptura, Javier Calvo y Javier Ambrossi han reaparecido juntos públicamente en la alfombra roja de los Premios del Cine Europeo en Berlín.

La reaparición pública de Los Javis tras conocerse su ruptura sentimental

En el evento culturan, Los Javis han revelado a los medios de comunicación que apuestan por el español Oliver Laxe para recibir el premio al mejor director, cuya entrega correrá a cargo de ambos.

"Siempre se apuesta por casa, pero admiro mucho a todos los directores que están nominados", ha asegurado Javier Ambrossi a varios medios españoles, entre los que se encontraba EFE, antes de la gala, haciendo referencia a Laxe, nominado en esta categoría por la cinta ‘Sirat’.

Por su parte, Calvo ha añadido que la responsabilidad de entregar el galardón no era ningún compromiso, sino que se trataba de un honor.

Ambos se han mostrado encantados de asistir a la ceremonia y de encontrarse con "tantísimo talento del cine que admiramos", como Juliette Binoche: "Casi me desmayo", ha admitido Javier Calvo.

"El auténtico lujo es estar aquí en un lugar tan imponente, en unos premios tan importantes", subraya desde el evento Javier Calvo.

La relación actual de Javier Ambrossi y Javier Calvo

A pesar de haber roto su relación sentimental, Javier Calvo y Javier Ambrossi han demostrado que su buena sintonía y su cariño permanecen intactos.

A través de varias imágenes publicadas en sus redes sociales, Los Javis han querido compartir con sus seguidores que, aunque ya no sean pareja, siguen llevándose bien y disfrutando el uno del otro, como se ha podido ver en el European Film Academy de Berlín.

Sus próximos proyectos

Aunque la pareja se separó sentimentalmente recientemente, aseguraron que seguirían trabajando juntos.

Su próxima película, ‘La bola negra’ se estrenará el 2 de octubre en cines, según los cineastas, que han añadido que, a partir de ahí, verán "a ver cuál es el viaje que hace (la película)".

"Fíjate en todo lo que ha pasado con ‘Sirat’, ¿Quién sabe? Yo creo que las pelis hablan y hay que hacerlas lo mejor que puedas, dejarte la piel y el corazón y ver qué pasa", ha reflexionado Javier Ambrossi.