Ángeles Blanco consigue llegar al plató de 'Informativos Telecinco' y presentar junto a Pedro Piqueras: "Ha sido una pequeña odisea"

Ha sido el mismo Pedro Piqueras el que ha presentado a Ángeles Blanco: " Entre los atrapados por la nieve estaba nuestra compañera Ángeles Blanco, editora del fin de semana, que por fin ha visto la luz de la nevada. ¡Vaya odiosea!. Por cierto, no se cuántas veces he echado tanto de menos a alguien ".

"Mira, he venido solo por eso. Porque sabía que me echabas de menos", comenzaba bromeando la presentadora de 'Informativos Telecinco'. Además, Ángeles Blanco ha compartido con su compañero y con los espectadores cómo ha sido el camino hasta su llegada a Mediaset: "No, es verdad que ha sido una pequeña odisea. Un largo, larguísimo paseo por la nieve. Además, de un gran espesor por la zona en la que vivo y nieve virgen en la que se te hunden las piernas".