La composición de la ceniza depende los materiales que expulse un volcán. No obstante, la sílice, un cementante natural , está presente siempre y por eso muchas veces este polvo suele volverse difícil de trabajar cuando se humedece. De ahí que los vecinos se apresuren a quitarlo antes de que llueva, cuando puede generar además, una masa muy pesada. Los bomberos la están retirando de los tejados de las casas para evitar que estos colapsen.

La ceniza es perjudicial para el ser humano si se respira. Puede ser irritante, molesta y dificultar la respiración. También impide el desarrollo de animales y plantas. En el caso de estas últimas si se acumula mucha ceniza pueden no poder hacer la fotosíntesis.

Investigadores del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) de México ha propuesto hasta 14 usos para utilizar ceniza volcánica: desde artesanía hasta la preparación de superficies para pintar o recubrir en la industria automotriz. Y también aunque resulte más extraño, para la higiene. De hecho, puede ocuparse en partes por millón en la elaboración de pastas de dientes. “Parte del material volcánico es biocompatible, no tiene ninguna reacción con el cuerpo humano. La característica de la ceniza permitiría ayudar a eliminar el sarro en los dientes. La ceniza no es tóxica —en pequeñas cantidades—, por eso permite múltiples aplicaciones. Lo que no se puede hacer es ingerirlo o usarlo como una crema de manos. Tampoco puede estar en contacto con los ojos porque causa problemas de irritación”,