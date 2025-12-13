Malena y Ernesto Alterio han agradecido el apoyo recibido tras la muerte de su padre ante los medios de comunicación

Familia y compañeros de profesión despiden a Héctor Alterio: "Adiós a uno de los artistas más destacados de su generación"

El actor argentino y nacionalizado español Héctor Alterio, fallecido este sábado a los 96 años, era considerado uno de los intérpretes más prestigiosos de su generación en el teatro, el cine y la televisión. Ha sido su familia la que ha confirmado a través de un comunicado la triste noticia.

Tras una tarde recibiendo el apoyo y el cariño de compañeros de profesión, amigos, familiares y seguidores, Malena Alterio y Ernesto Alterio, hijos del fallecido, han querido agradecer a los medios de comunicación la cobertura tras el fallecimiento de su padre.

Las primeras palabras de Malena y Ernesto Alterio

Atendiendo a los medios de comunicación, Ernesto y Malena Alterio han querido destacar y recalcar la carrera de su padre, tanto profesional como personal.

Conteniendo las lágrimas e intentando mostrarse firmes ante las cámaras, los hermanos Alterio han mostrado su profesionalidad ante los reporteros.

"Muy agradecidos por toda la gente que ha venido a saludar", comenzaba recalcando la actriz. Justo después, su hermano, Ernesto Alterio, le tomaba la palabra y confesaba que ambos se encontraban "con mucha pena": "Pero bueno, muy agradecidos por el padre que tuvimos y que se fue de la misma manera elegante que vivió. Estuvo activo hasta el final haciendo lo que más le gustaba".

Tras las palabras de su hermano en las que ha alabado la trayectoria profesional de Héctor Alterio, Malena Alterio confesaba que, tanto ella como su hermano, pensaban "que nunca iba a llegar este día": "Pero esto está en el contrato. Sí, está clausurado, sí es inevitable, pero al menos se fue de una forma bonita. Así de bonito como él ha sido siempre. Así que nada, muchísimas gracias".

El comunicado de la familia Alterio-Bacaicoa

Precisamente, ha sido la familia Alterio la que ha querido confirmar durante este sábado 13 de diciembre la muerte de Héctor Alterio. A través de un comunicado, sus hijos han trasmitido la triste noticia que ha dejado conmocionado al mundo de la cultura.

"Queridos amigos y compañeros, con profundo dolor queremos comunicaros que hoy, 13 de diciembre por la mañana, nos ha dejado Héctor Alterio. Se fue en paz después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy. Descanse en paz", anunciaba la familia Alterio-Bacaicoa.

Héctor Alterio, una vida dedicada a la actuación

A lo largo de las siete décadas de carrera obtuvo grandes reconocimientos como la Concha de Plata al mejor actor en el Festival de San Sebastián (1977), el Premio Hispanoamericano de las Artes Escénicas (1999), el Goya de Honor (2004) o el Max de Teatro (2005), además del Premio José Antonio Labordeta a toda su carrera (2019).

También fue distinguido en su país de origen como mejor actor del año por la Asociación de Cronistas Teatrales de Argentina (1963 y 1973) o la institución oficial del Fondo Nacional de las Artes (1973).

Su llegada a España

Alterio nació el 21 de septiembre de 1929 en Buenos Aires (Argentina), donde estudió Arte Dramático y comenzó a trabajar como actor. En 1950 fundó el grupo teatral independiente Nuevo Teatro, con el que actuó hasta 1968.

Tras participar en el cortometraje 'El hombre que vio al Mesías' (1962, Jorge Macario), trabajó en 'Todo sol es amargo' (1965, de Alfredo Mathé); 'Don Segundo Sombra' (1969, Manuel Antín); 'La fidelidad' (1970, Juan José Jusid); 'La maffia' (1972, Leopoldo Torre Nilsson) o 'La tregua' (1974, Sergio Renán).

Amenazado de muerte por la Triple A argentina debido a su activismo político de izquierdas, se trasladó a España, donde vivió el final del franquismo. Siempre estuvo muy comprometido con el drama de las víctimas de la dictadura argentina y los desaparecidos.

En la década de los setenta, ya en España, rodó 'Cría cuervos' (1975, Carlos Saura); 'Asignatura pendiente' (1977, José Luis Garci); 'A un dios desconocido' (1977, Jaime Chávarri), por la que ganó la Concha de Plata al mejor actor; 'El crimen de Cuenca' (1980, Pilar Miró); 'La familia de Pascual Duarte' (1984, Ricardo Franco); 'La historia oficial' (1985, Luis Puenzo), Oscar a la mejor película extranjera; 'El detective y la muerte' (1994, Gonzalo Suárez).

Después del film argentino 'El hijo de la novia' (2001, Juan José Campanella), de 2002 son: 'Kamchatka' (Marcelo Piñeyro), que optó al Oscar a la mejor película extranjera; 'El último tren' (Diego Arsuaga) y 'Noviembre' (Achero Mañas).

Las siguieron 'Incautos' (2003, Miguel Bardem), 'En ninguna parte' (2004, Miguel Ángel Cárcano), 'Semen, una historia de amor' (2005, Inés París y Daniela Fejerman), 'Un poco de chocolate' (2008, Aitzol Aramaio). También 'Intruders' (2011, Juan Carlos Fresnadillo), 'Como estrellas fugaces' (2012, Anna di Francisca) y 'Kamikaze' (2014, Alex Pina).

Su trabajo sobre las tablas

Sus trabajos más recientes en cine son 'Las consecuencias' (2019, Claudia Pinto) y 'Nora' (2020, Lara Izaguirre).

Igualmente excelente actor de teatro, intervino en los años 70 en 'Divinas palabras', con Nuria Espert. Dos décadas después lo hizo en Oporto (Portugal) con la obra 'Quimera y amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín' (1991, dir: José Luis Gómez), o en el madrileño Teatro María Guerrero con 'Los gatos' (1992, dir: Carmen Portaceli).

Fue el protagonista de 'Yo, Claudio' (2004), que representó en Mérida (con cifra récord de espectadores en la historia del Festival) y que luego llevó a Madrid. Por este trabajo recibió el premio Max de teatro al mejor actor protagonista 2005.

Tras 'El Túnel' (2006-07, Ernesto Sábato), volvió a Mérida con 'Edipo Rey' (2008) y a Argentina con 'Dos menos' (2008), junto a José Sacristán, que en 2009 y 2010 representaron por España. También de gira presentó con Lola Herrera 'En el estanque dorado' (2013-15, dir: Magüi Mira).

Sus últimos trabajos y galardones

Desde 2018 y hasta 2022 recitó por toda España los versos de León Felipe en el espectáculo de poesía y música 'Como hace 300 años' (Alejandro Casona).

En abril de 2024 regresó a los escenarios bonaerenses para despedirse de su público en una docena de funciones con la obra teatral 'A Buenos Aires', desde el teatro Astros, recibiendo en esa visita el premio 'Personaje emérito de la Cultura' del Ministerio de Cultura argentino.

Y, en junio de ese año, a los 94 años, Héctor Alterio volvió al teatro en Madrid con 'Una pequeña historia', un recorrido por la gran historia de su vida con el tango como hilo conductor.

Tampoco las series de televisión le son desconocidas. Para TVE trabajó en 'Santa Teresa' (1984, Josefina Molina), 'Vida privada' (1984, Francesc Betriu), 'Segunda enseñanza' (1985, Pedro Masó), 'Sandino' (1989, Miguel Littin), 'El Quijote' (1991, Manuel Gutiérrez Aragón), 'La Regenta' (1995, Fernando Méndez-Leite) y 'Carta a Eva' (2012, Agustí Villaronga).

En 2005 hizo junto a su hijo Ernesto, la serie hispano argentina 'Vientos de agua', sobre la emigración. Uno de sus últimos trabajo fue en 2023 cuando participó en el documental 'Partidos', de Silvia di Florio, en el que recoge las voces de exiliados argentinos que llegaron a España huyendo de la dictadura militar.