MadridAlba Flores, Javier Cámara, Ramón Soroiz, Alberto Rodríguez, Alauda Ruiz de Azua, Albert Serra o los hermanos Álvaro y Ángela Cervantes son algunos nominados de la 31 edición de los Premios Forqué que han llegado a la gala que da el pistoletazo de salida a la temporada de galardones del cine y las series.

En una noche en la que predominan los tonos oscuros en trajes y vestidos, aunque en este segundo caso hay más variedad y brillos, las declaraciones de los asistentes al evento en el Palacio Municipal de Ifema de Madrid han estado marcadas por el fallecimiento este sábado de Héctor Alterio.

El recuerdo a Héctor Alterio en los Premios Forqué 2025

Entre los más madrugadores, los presentadores de la gala, Daniel Guzmán y Cayetana Guillén Cuervo. "Justamente la gala de hoy es un homenaje a las generaciones que nos han precedido", ha dicho la actriz, con un vestido corte sirena y escote en uve bordado en pedrería de tono rosado.

"Héctor Alterio ha estado trabajando hasta ayer. Los artistas no llegan a bajarse del escenario", ha añadido en declaraciones a EFE.

Alba Flores por 'Flores para Antonio'

Alba Flores -con un traje de raya diplomática plagado de botones dorados y botas militares- ha recordado que en el documental sobre su padre, uno de los nominados, ha habido "muchas lágrimas de las que limpian y también muchas risas".

"Ha sido un proceso súper sanador" que ha conseguido sanar "un trauma familiar", ha asegurado la actriz, que se ha mostrado contenta por haber podido dar a conocer a Antonio Flores en países y generaciones que la han tenido a ella como referencia por 'La casa de papel'.

"Me dio la posibilidad de hacer esta película, porque pude aparcar otros trabajos", ha explicado, apoyada por su prima Elena Furiase, con vestido midi negro palabra de honor.

Los creadores y el actor de 'Maspalomas'

El actor Ramón Soroiz, que da vida en 'Maspalomas' a un homosexual que vive en la libertad del municipio grancanario cuando por problemas de salud entra en una residencia de mayores en el País Vasco, donde debe volver al armario, se ha mostrado "ilusionado" con su nominación, aunque según ha asegurado no considera que haya hecho "nada especial" frente a su larga carrera.

"Lo importante ha sido el buen guion y los buenos directores", ha afirmado sobre Aitor Arregui y Jose Mari Goenaga, también en la gala. Soroiz compite esta noche con Álvaro Cervantes ('Sorda'), Alberto San Juan ('La cena') y Mario Casas ('Muy lejos').

El elenco de 'Los domingos'

La directora de 'Los domingos', Alauda Ruiz de Azua, ha asegurado a EFE que cada vez está "más abrumada" porque es "muy consciente de lo privilegiado que es estar aquí", pese a que su película sobre una joven que se ve atraída por ser monja de clausura consiguiera la Concha de Oro en San Sebastián.

Una de sus protagonistas, Patricia López Arnáiz, nominada a mejor actriz, ha remarcado lo "exigente y gratificante" que resulta coincidir con "tres titanas" como Ángela Fernández por 'La Furia', Miriam Garlo por 'Sorda' y Nora Navas por 'Mi amiga Eva'.