La variante californiana del covid, su origen, los síntomas que provoca y su interacción con las vacunas

La variante californiana o B.1.427/B.1.429 no tiene que ver con las cepas británica, sudafricana o brasileña, también presentes en nuestro país. Esta cepa surgió en Los Ángeles el pasado mes de julio y la mayoría de los casos de coronavirus en California son de esta variante, que además de mayor facilidad de contagio, parece ofrecer mayor resistencia a las vacunas existentes.

A la variante californiana de covid-19 también la llaman 'El Demonio', aunque no porque sea más letal que las otras. Sin embargo, la B.1.427/B.1.429 ha demostrado ser más contagiosa y más efectiva, como comprobó un equipo de científicos del Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles asustados por la rápida propagación del esta cepa por California.

La variante californiana, una amenaza adicional de la pandemia

Las vacunas son eficaces contra la variante californiana

"La actividad neutralizante de todas las muestras de suero se probó contra la variante B.1.429 y una variante preocupante que surgió por primera vez en Sudáfrica (B.1.351, también llamada 20H / 501Y.V2). Comparamos esta actividad neutralizante con la actividad que exhibían las muestras de suero contra la variante prototípica de D614G", según los resultados publicados en la prestigiosa The New England Jorunal of Medicine.