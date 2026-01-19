Maitena Berrueco 19 ENE 2026 - 04:30h.

Este 2026 se celebra el centenario de la primera izada de bandera en San Sebastián

El tenor donostiarra Xabier Anduaga, Tambor de Oro 2026

San SebastiánDonostia calienta motores para celebrar este martes 20 de enero la festividad de su patrón, San Sebastián, con el tradicional e incesante redoble de tambores y barriles a los sones de la música de Raimundo Sarriegi. Sin duda, la Tamborrada es la gran fiesta de San Sebastián e incluso, hay quien dice que es la propia alma de la ciudad, tanto es así que ya la víspera, la ciudad se prepara para la gran fiesta con las compañías animando las calles hasta que a las 00.00 horas se produce la izada de la bandera, el primer acto programado, a cargo de la Sociedad Gaztelubide y que tiene como escenario la Plaza de la Constitución.

Este año, además, se cumplen cien años de la primera izada de la bandera de la ciudad en la Plaza de la Constitución. Hasta entonces, cada tamborrada izaba una bandera en su sociedad, pero en 1926 se organizó la primera izada tal y como se conoce hoy en día. Un centenario que ha inspirado el lema de este día de San Sebastián: ‘BAGERA! 100 urtez beti alai’.

Desde ese instante y durante las 24 horas siguientes, los donostiarras viven al ritmo de barriles y tambores que no dejarán de sonar hasta que a las 00.00 horas del día 21, el alcalde arríe la bandera a los sones de las Marcha de San Sebastián de la mano de la Unión Artesana. Pero en ese lapso de tiempo, entre la izada y la arriada, la capital guipuzcoana se rinde a la fiesta. Las compañías desfilan con sus integrantes vestidos de cocineros y de soldados de la época. Los himnos de Sarriegi resuenan en todos rincones de la Bella Easo.

Durante el día se otorgan las Medallas al Mérito Ciudadano, así como el Tambor de Oro que este año será para Xabier Anduaga. Los más pequeños tienen su propia tamborrada, en la que participan cerca de 8.000 escolares.

Tamborrada infantil

Un total de 5.460 niñas y niños participan este año en la Tamborrada Infantil de San Sebastián. En total, 45 compañías integradas por 4.630 niñas y niños marcharán el Día de San Sebastián, el 20 de enero, por el centro de la ciudad a partir de las 12 del mediodía, haciendo sonar sus tambores y barriles. Al frente estará Argoitz Echezortu San José, Tambor Mayor de Intxaurrondoko Haur Danborrada, ya que todos los grandes personajes de la tamborrada pertenecen este año a la citada compañía. A la misma hora, en el balcón del Ayuntamiento estará acompañado de la Alcaldesa, representada por Valentina Errante Santos, y el Notario, representado por Odei Albarca Lopetegi. Junto a ellos saldrá también a la balconada consistorial el General, Jon Saizar Viles, y su Ayudante, Ane Martín López.

La Alcaldesa, el Notario, el General y su Ayudante saldrán en el desfile junto al resto de niños y niñas que representan a la sociedad civil de principios del siglo XIX en una gran carroza precedida por la calesa en la que se situarán los plafreneros. Este año todos los cargos de la Tamborrada infantil están encarnados por niños y niñas de Intxaurrondo Haur Danborrada.

Así, Ayleen Kristen Siavichay interpretará a la Bella Easo; Elena Pascual y Nahia Abal a sus Damas; Aimar Benavente al Ciudadano; Aitor Ponce al Pescador; Paola Errante a la Hilandera; Ekaitz Fernández al Pastor; Ibai Redondo al Comerciante; Ariane Valderrama a la Aguadora; Ander Bermejo al Arriero; y Leo Pina, Mateo Lasa y Oihan Benavente, Elene Celestino, Bruno Larramendi y Unax Manzano a los Palafreneros.

La fiesta tiene en el gran desfile del día 20 a mediodía su eje central, pero la fiesta va mucho más allá y desde el día 16 al 19, se repetirán las tamborradas infantiles en los distintos barrios de la capital: Aiete, Altza, Amara, Antiguo, Bidebieta, Gros, Ibaeta, Intxaurrondo, Martutene y la Parte Vieja.

100 años, una tamborrada para el recuerdo

El Ayuntamiento repartirá un pin con el logo y lema del aniversario a todos los tamborreros, estrena cartel de Roskow y graba todas las marchas conla txaranga Joselontxos. En primer lugar, el día de San Sebastián tendrá un lema propio: ‘BAGERA! 100 urtez beti alai' que estará acompañado por la imagen, que completará el logo, representando el número 100 y la bandera de San Sebastián. En segundo lugar, la gran fiesta que abrirá el centenario tendrá también su propio cartel realizado por el artista donostiarra Roskow.

Para difundir la alegría y que el acto sea memorable, se repartirá un pin o insignia del centenario entre todas las personas participantes de la tamborrada. (23.000 adultos y 5.000 niños). Las piezas musicales de la tamborrada han sido grabadas con la txaranga Joselontxos. Se han grabado todas las piezas que se tocan en la tamborrada. El objetivo ha sido conservar el patrimonio musical y en los ensayos también han sido una herramienta útil. Vídeos cortos en redes para acompañar la cuenta atrás donde se visualizan personas, momentos y emociones que forman parte de la tamborrada. En cien años ha habido muchas vivencias en torno a una misma ilusión y el objetivo es recuperar algunas de ellas para crear una expectación aún mayor sobre lo que viene.

Orígenes poco claros

El origen documentado de esta tradición no está claro pero su origen como festividad del patrón de la ciudad es del año 1836. Una de las versiones más extendidas es la de que la tradición comenzó durante la ocupación napoleónica (1808-1813). La ciudad vasca estaba asediada por las tropas francesas y las mujeres que recogían el agua se burlaban del sonido de los tambores militares. Sin embargo, tal vez tenga más consistencia la posibilidad de que esta fiesta naciera en el seno de la burguesía del siglo XIX, que se encontraba ansiosa por crear una nueva fiesta invernal que sucediera a la Navidad.

En un principio, los participantes iban disfrazados, pero más tarde se uniformaron como los de los batallones guipuzcoanos que intervinieron en la Guerra de la Independencia, con un estilo francés de vestimenta militar.