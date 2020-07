Científicos estudian la estrategia de hacerse el muerto de algunos animales para ahuyentar a un depredador

El profesor Nigel Franks, de la Facultad de Ciencias Biológicas y director de la investigación, señala que "muchos animales se hacen los muertos en situaciones de peligro extremo , desde zarigüeyas y ciertas aves a cochinillas". "Incluso los humanos pueden hacerse los muertos in extremis -añade-. Sin embargo, hasta donde sabemos, nadie antes que nosotros nos ha preguntado cuánto tiempo debería una posible víctima hacerse la muerta ".

La investigación, aparecida en la revista 'Proceedings of the Royal Society B', ha descubierto que hacerse el muerto en larvas de antlion (o mirmeleóntidos, una especie parecida a una libélula) es muy estratégico: permanecer inmóvil durante períodos completamente impredecibles, de modo que un depredador no puede saber cuánto tiempo permanecerá inactiva su potencial presa. "Esta es una estrategia que debería poner a prueba la paciencia de un posible depredador y probablemente ha salvado a innumerables mirmeleóntidos de su destino", añade el profesor Franks.