Lo que el fuego arrebató: 3.000 millones de animales afectados por los incendios de Australia de 2019

En enero se estimó que fueron alrededor de mil millones los animales afectados en los incendios de Australia de 2019 , ahora sabemos que son el triple. El fuego no arrebató solamente 19 millones de hectáreas y casi 3.000 hogares, también aniquiló la vida que albergaban los bosques. WWF hace este balance y pide, una vez más, que se refuerce la Ley de Protección del Medio Ambiente y Conservación de la Biodiversidad (EPBC).

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) ha encargado un informe que acaba de presentar sus conclusiones, llamado ‘The Wildlife Toll’ (traducido como el peaje o el costo de vida silvestre). Lo han llevado a cabo científicos de la Universidad de Sydney, la Universidad de Nueva Gales del Sur, la Universidad de Newcastle, la Universidad Charles Sturt y BirdLife Australia. El objetivo era determinar cuántos animales se perdieron o desplazaron durante los incendios en todo el país, y no solamente en Nueva Gales del Sur y Victoria, como previamente en enero. No olvidemos además que muchos focos han estado activos hasta marzo de 2020.