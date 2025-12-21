Patricia López, comunicadora y referente del periodismo de investigación, ha muerto a los 48 años

Entre sus trabajos destacan informaciones sobre el 'caso Villarejo' o el exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz

Patricia López, periodista de investigación, ha fallecido este domingo 21 de diciembre a sus 48 años. Conocida por su labor en el periodismo de investigación, entre los trabajos de Patricia López destacan informaciones sobre el 'caso Villarejo' o el exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.

Como ella misma compartía a través de sus redes sociales, Patricia López había sido diagnosticada de cáncer y estaba sometiéndose a tratamiento médico en las últimas semanas.

La trayectoria de Patricia López

Patricia López estudio periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Ella misma se definía como una profesional en el mundo de la comunicación con una "amplia experiencia en temas de investigación y apasionada del mundo de Internet".

Sus primeros trabajos como periodista comenzaron a finales de los años noventa en la revista 'Tempo' y como editora también formó parte de 'Mujerdehoy'.

Durante su trayectoria, esta profesional del periodismo realizó varias investigaciones sobre la extrema derecha. Investigaciones entre las que destacan sus trabajos publicados en el medio de comunicación digital 'Público' en el que estuvo trabajando más de ocho años. Precisamente, en este medio de comunicación publicó varias investigaciones sobre corrupción y sucesos como sus artículos sobre el 'caso Villarejo' o el exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.

Fue en abril de 2022 cuando pasó a ser directora del proyecto 'Grupo Crónica Libre', un medio de comunicación donde las accionistas son mujeres y que esta enfocado al periodismo independiente y especializado.

Además, también escribió varios libros entre los que destacan 'Crímenes sin resolver' y 'El rastro del asesino'.

Reacciones a la muerte de Patricia López

Nada más conocerse la triste noticia del fallecimiento de Patricia López, las redes sociales se han llenado de mensajes de usuarios anónimos y de rostros conocidos del mundo del periodismo y de la política española en la que lamentaban su muerte.

Entre ellos, ha destacado el mensaje de Pablo Iglesias, exlíder de Podemos, en el que reconocía la trayectoria laboral de Patricia López y destacaba su periodismo de investigación.

