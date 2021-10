Esta posibilidad no sorprende a los inmunólogos. “Es algo que lleva en el aire desde que empezaron a vacunar. Solo hay que ver que la farmacéutica empezó un ensayo clínico usando dos dosis de la vacuna ya en noviembre de 2020”, explica al COVID-19 Vaccine Media Hub, José Jiménez el investigador del King’s College de Londres (Reino Unido) .

El investigador llama a la cautela al tratarse de datos preliminares compartidos mediante nota de prensa y no revisados por pares, pero añade: “Parece estar claro que, aunque una dosis protege, dos dosis lo hacen mejor. Por lo tanto, el debate ahora está en si esa mejora en la protección justifica la administración de una segunda dosis o no”.

El inmunólogo considera que el nivel de anticuerpos e inmunidad celular que se obtiene con una dosis hace “probable” que no sea necesaria otra, y cita el ejemplo de la vacuna rusa. “Sputnik V es igual que la de Janssen y tiene una versión lite con una sola dosis que también usa el Ad26 (adenovirus 26) y dicen que es muy potente y que no necesita otra dosis”. Por eso, apuesta por enfocar los esfuerzos a “vacunar al mayor número de gente posible, especialmente en países que no tienen vacunas”.