Un excursionista ha muerto tras caer en un pozo mientras en la sierra de Cartagena, Murcia

El hombre ha muerto mientras buscaba minerales en la mina Haití, una mina abandonada situada en la diputación de El Beal

Compartir







MurciaUn excursionista de 67 años ha fallecido este sábado tras caer en un pozo mientras buscaba minerales en la mina Haití, una mina abandonada situada en la diputación de El Beal, en la sierra de Cartagena, según ha informado 112 Región de Murcia.

Según emergencias, el afectado había caído 300 metros y había sido golpeado por una piedra de gran tamaño. Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Cartagena, Guardia Civil y una Unidad Móvil de Emergencias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

La muerte del excursionista

El personal sanitario del 061 confirmó el fallecimiento del excursionista.

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil ha recuperado el cuerpo con la ayuda de Bomberos de Cartagena pasadas las nueve horas de este sábado.