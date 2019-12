Antonio Banderas, mejor actor en los Premios de Cine Europeo por 'Dolor y gloria'

Desde el Teatro del Soho, en Málaga, Banderas ha querido agradecer el premio a la Academia y al director Pedro Almodóvar. " Pedro Almodóvar es un milagro que me sucedió ", ha señalado Banderas, que no ha podido acudir personalmente a recoger el galardón por motivos laborales.

Al premio al mejor actor europeo aspiraban, además de Antonio Banderas, Jean Dujardin ('El oficial y el espía'); Pierfrancesco Favino ('El traidor'); Levan Gelbakhiani ('And then we danced'); Alexander Scheer ('Gundermann'); e Ingvar E. Sigurosson ('White, white day').