La actriz y cantante Abi Phillips anuncia que tiene cáncer de tiroides tras encontrarse dos bultos en el cuello

Phillips explica que acudió al médico tras encontrarse dos bultos en el cuello , a los que los médicos no le dieron mayor importancia en un primer momento. "Me dijeron que era 'joven' y que no sería nada y que 'probablemente estaba superando un resfriado' o que mi cuerpo estaba 'luchando contra algo'", recuerda. Pero la cantante no se quedó tranquila con la explicación y decidió acudir a un especialista . "Inmediatamente me dijo que estaba muy preocupada por la ubicación de los bultos y me remitió a una biopsia urgente y a un escáner".

La fatídica noticia llegaría solo dos semanas más tarde: "Me sentó y me dijo que me habían diagnosticado cáncer de tiroides y que necesitaría cirugía y radioterapia". La propia joven asegura que nunca hubiera buscado una segunda opinión de no haber sabido la historia de Demi Jones, muy conocida por su participación en el reality Love Island, a quien le ocurrió lo mismo. "Nunca penséis que no es nada, que no os diga el médico de cabecera que estáis bien y que sois 'jóvenes', siempre haced que os revise un especialista si podéis e insistid en las pruebas aunque no sea nada, ya que detectar las cosas a tiempo es crucial para un buen pronóstico".