Los trabajadores podrán disfrutar de al menos cuatro fines de semana largos en todas las comunidades

Además, todas las regiones celebrarán sus diferentes festividades autonómicas

El año 2026 tendrá once días que serán festivos en España de los cuales nueve son comunes a todas las comunidades autónomas, según el calendario laboral publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por lo que aquellos que estén planeando un viaje o a la espera ya tienen las fechas a su disposición.

De estos once días, ocho son fiestas nacionales no sustituibles: Año Nuevo, Viernes Santo, Fiesta del Trabajo, Asunción de la Virgen, Fiesta Nacional de España, Fiesta de Todos los Santos, Inmaculada Concepción y Natividad del Señor.

Además de estos ocho festivos, todas las comunidades autónomas celebrarán la Epifanía del Señor (6 de enero), una de las fiestas nacionales que el Estado permite ser sustituida por otra autonómica.

Fines de semana largos

En concreto, los trabajadores podrán disfrutar de al menos cuatro fines de semana largos en todas las comunidades: el viernes 3 de abril (Viernes Santo); el viernes 1 de mayo (Fiesta del Trabajo); el lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España) y el viernes 25 de diciembre (Natividad del Señor).De las otras jornadas festivas, hasta completar las once, la mayoría de las regiones, salvo Cataluña y Comunidad Valenciana, ha optado por celebrar también el Jueves Santo, en tanto que el resto de días escogidos está repartido a lo largo del calendario.

Muchas comunidades han preferido festejar el día siguiente a Todos los Santos (lunes 2 de noviembre): Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Navarra.

Celebrarán San José (19 de marzo) Galicia, Murcia, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana, mientras que Santiago Apóstol (25 de julio) será fiesta en Galicia y País Vasco.

El Lunes de Pascua (6 de abril) será festivo en Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana, mientras que Castilla-La Mancha celebrará la fiesta del Corpus Christi (4 de junio) y Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana, San Juan (24 de junio).

Muchas comunidades han optado por hacer festivo el lunes siguiente al Día de la Constitución (7 de diciembre): Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia, La Rioja y Melilla.

En San Esteban (26 de diciembre) no se trabajará ni en Asturias ni en Cataluña.

Festividades comunes a todo el país

1 de enero : Año Nuevo (jueves)

: Año Nuevo (jueves) 6 de enero : Epifanía del Señor (martes)

: Epifanía del Señor (martes) 3 de abril : Viernes Santo (viernes)

: Viernes Santo (viernes) 1 de mayo : Fiesta del Trabajo (viernes)

: Fiesta del Trabajo (viernes) 15 de agosto : Asunción de la Virgen (sábado)

: Asunción de la Virgen (sábado) 12 de octubre : Fiesta Nacional de España (lunes)

: Fiesta Nacional de España (lunes) 1 de noviembre : Fiesta de Todos los Santos (domingo)

: Fiesta de Todos los Santos (domingo) 8 de diciembre: Inmaculada Concepción (martes)

Inmaculada Concepción (martes) 25 de diciembre: Natividad del Señor (viernes)

Festivos por comunidades

ANDALUCÍA

1 de enero, 6 de enero, 28 de febrero (Día de Andalucía), 2 de abril, 3 de abril, 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre (es domingo y pasa al 2 de noviembre), y 6 de diciembre (es domingo y pasa al 7 de diciembre), 8 de diciembre y 25 de diciembre.

ARAGÓN

1 de enero, 6 de enero, 2 de abril, 3 de abril, 23 de abril (Día de Aragón), 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre (es domingo y pasa al 2 de noviembre), y 6 de diciembre (es domingo y pasa al 7 de diciembre), 8 de diciembre y 25 de diciembre.

ASTURIAS

1 de enero, 6 de enero, 2 de abril, 3 de abril, 1 de mayo, 15 de agosto, 8 de septiembre (Día de Asturias), 12 de octubre, 2 de noviembre, 6 de diciembre (es domingo y lo pasa al 7 de diciembre), 8 de diciembre y 25 de diciembre.

ISLAS BALEARES

1 de enero, 6 de enero, 2 de marzo (día siguiente al Día de Baleares), 2 de abril, 3 de abril, 6 de abril, 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 8 de diciembre, 25 de diciembre y 26 de diciembre (San Esteban).

CANARIAS

1 de enero, 6 de enero, 2 de abril, 3 de abril, 1 de mayo, 30 de mayo (Día de Canarias), 15 de agosto, 12 de octubre, 8 de diciembre, 2 de noviembre y 25 de diciembre.

De igual modo, el Gobierno ha fijado las fiestas laborales por islas, entre las que se encuentran el 2 de febrero en Tenerife; el 24 de septiembre, en El Hierro; el 5 de agosto, en La Palma; el 18 de septiembre, en Fuerteventura; el 8 de septiembre, en Gran Canaria; el 15 de septiembre, en Lanzarote y La Graciosa; y el 5 de octubre, en La Gomera.

CANTABRIA

1 de enero, 6 de enero, 2 de abril, 3 de abril, 1 de mayo, 28 de julio (Día de las Instituciones de Cantabria), 15 de agosto, 15 de septiembre, 12 de octubre, 6 de diciembre (es domingo y lo pasa al 7 de diciembre), 8 de diciembre y 25 de diciembre.

CASTILLA-LA MANCHA

1 de enero, 6 de enero, 2 de abril, 3 de abril, 6 de abril, 1 de mayo, 4 de junio, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre (es domingo y pasa al 2 de noviembre), 8 de diciembre y 25 de diciembre.

CASTILLA Y LEÓN

1 de enero, 6 de enero, 2 de abril, 3 de abril, 23 de abril (fiesta de la comunidad), 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre (es domingo y pasa al 2 de noviembre), 6 de diciembre (es domingo y pasa al 7 de diciembre), 8 de diciembre y 25 de diciembre.

CATALUÑA

1 de enero, 6 de enero, 3 de abril, 6 de abril, 1 de mayo, 24 de junio, 15 de agosto, 11 de septiembre (Día Nacional de Cataluña), 12 de octubre, 8 de diciembre, 25 de diciembre y 26 de diciembre.

EXTREMADURA

1 de enero, 6 de enero, 2 de abril, 3 de abril, 1 de mayo, 15 de agosto, 8 de septiembre (Día de Extremadura), 12 de octubre, 1 de noviembre (es domingo y pasa al 2 de noviembre), 6 de diciembre, (es domingo y pasa al 7 de diciembre), 8 de diciembre y 25 de diciembre.

GALICIA

1 de enero, 6 de enero, 19 de marzo, 2 de abril,3 de abril,1 de mayo, 24 de junio, 25 de julio (Fiesta nacional de Galicia), 15 de agosto, 12 de octubre, 8 de diciembre y 25 de diciembre.

MADRID

1 de enero, 6 de enero, 2 de abril, 3 de abril, 1 de mayo, 2 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre (es domingo y pasa al 2 de noviembre), 6 de diciembre (es domingo y se traslada al 7 de diciembre), 8 de diciembre y 25 de diciembre.

MURCIA

1 de enero, 6 de enero, 19 de marzo, 2 de abril, 3 de abril, 1 de mayo, 9 de junio (Día de la Región de Murcia), 15 de agosto, 12 de octubre, 6 de diciembre(es domingo y pasa al 7 de diciembre), 8 de diciembre y 25 de diciembre.

NAVARRA

1 de enero, 6 de enero, 19 de marzo, 2 de abril, 3 de abril, 6 de abril, 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre (es domingo y pasa al 2 de noviembre), 3 de diciembre: San Francisco Javier, 8 de diciembre y 25 de diciembre.

PAÍS VASCO

1 de enero, 6 de enero, 19 de marzo, 2 de abril, 3 de abril, 6 de abril, 1 de mayo, 25 de julio, 15 de agosto, 12 de octubre, 8 de diciembre y 25 de diciembre.

LA RIOJA

1 de enero, 6 de enero, 2 de abril, 3 de abril, 6 de abril, 1 de mayo, 9 de junio, 15 de agosto, 12 de octubre, 6 de diciembre (es domingo y pasa al 7 de diciembre), 8 de diciembre y 25 de diciembre.

COMUNIDAD VALENCIANA

1 de enero, 6 de enero, 19 de marzo, 3 de abril, 6 de abril, 1 de mayo, 24 de junio, 15 de agosto, 9 de octubre (Día de la comunidad), 12 de octubre, 8 de diciembre y 25 de diciembre.