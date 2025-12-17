Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por ella que estaba casi desangrada

La Policía investiga las causas del suceso

Una mujer ha sido asesinada, en su domicilio, del barrio madrileño de de Tetuán. Cuando llegó la policía, ya se encontraba en parada cardiorrespiratoria y los servicios de emergencias solo pudieron confirmar su muerte. Presentaba múltiples heridas por arma blanca. Por el momento se investigan las causas del suceso.

La fallecida es una mujer de 49 años. Ha muerto, en una vivienda de la calle Bravo Murillo de Madrid,debido a múltiples puñaladas en su cuerpo, sobre todo en el cuello y en la espalda, ha informado el servicio de Emergencias de la capital.

Una de las heridas más grave estaba en el costado izquierdo, han explicado desde emergencias Madrid. La mujer se encontraba en parada cardiorrespiratoria y prácticamente desangrada cuando la Policía Nacional ha llegado al lugar de los hechos, ha detallado Emergencias Madrid en su cuenta de la red social X.

Los agentes le han realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar que han continuado luego, sin éxito, los efectivos de Samur-Protección Civil, que han confirmado el fallecimiento de la mujer. La víctima estaba "prácticamente exsanguinada", ha indicado el supervisor de guardia de Samur-PC, Emilio Benito.

Una muerte violenta, bajo investigación

La muerte violenta de esta esta mujer es un caso que agrava este trágico diciembre, donde ya se contabilizaban 5 mujeres muertas en 10 días.

Por el momento se investigan las causas del suceso. La Policía Local en colaboración con la Policía Nacional trabajan en el caso.