La baliza V-16 será obligatoria a partir del 1 de enero de 2026 para señalizar averías y accidentes en carretera. Las balizas deberán estar certificadas por IDIADA o LCOE, que son los laboratorios técnicos autorizados que ratifican que los modelos cumplen con la normativa exigida para el uso y buen funcionamiento de esta. La pregunta que se hacen muchos usuarios es si les podrán multar por usar conjuntamente triángulos y balizas V-16. La DGT no se ha pronunciado al respecto, aunque ha dejado claro que el triángulo en modo alguno sustituye a la baliza.

¿Me pueden multar si uso el triángulo y la baliza a la vez?

Hasta el 1 de enero de 2026, será legal utilizar ambos dispositivos de preseñalización en caso de sufrir una avería en medio de una carretera. Sin embargo, desde esa fecha los triángulos de emergencia no serán válidos y el único sistema obligatorio será la baliza V16 conectada según la normativa de la DGT. Pero si un conductor decide colocar tanto el triángulo como la baliza, ¿puede ser multado? Tal y como explicó Pere Navarro en una entrevista para Informativos Telecinco, "no está prohibido el triángulo, si quieres tenerlo y bajar a ponerlo, allá tú, lo obligatorio es la baliza".

Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) recuerdan que este dispositivo, que sustituirá a los triángulos de emergencia, tiene como objetivo reducir la siniestralidad, evitando que los ocupantes del vehículo accidentado deban abandonarlo para colocarlo y avisando al resto de conductores de la zona de que hay un vehículo averiado.

Los triángulos obligan a abandonar el vehículo y caminar como mínimo 100 metros por la calzada para colocarlos, lo que aumenta el riesgo de atropello. Es fundamental recordar que cada año fallecen en España alrededor de 25 personas atropelladas en carretera que habían bajado del vehículo, muchos de ellos mientras intentaban señalizar una avería o colocar los triángulos.

La nueva normativa nace precisamente para evitar estos riesgos y reducir la exposición del conductor al tráfico por lo que no parece lo más inteligente el uso de los dos dispositivos, teniendo ya la baliza correspondiente. De hecho, algunos países como Reino Unido han prohibido el uso de triángulos en vías de alta capacidad, al considerar peligroso que los ocupantes abandonen el vehículo para colocarlos.

¿Cuál es la multa por no llevar la baliza V-16?

No llevar la baliza V-16 en el vehículo o llevar una que no esté homologada acarreará una sanción considerada leve de 80 euros, misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos de preseñalización.

¿Cuándo puede ascender la multa a 200 euros?

En caso de inmovilización del vehículo, si se utiliza un elemento de señalización no válido (como un triángulo o una V16 sin conectividad), la sanción se considera más grave, ya que compromete la seguridad vial al no alertar al centro de gestión de tráfico.

Del mismo modo, abandonar el vehículo sin ponerse el chaleco reflectante se considera una infracción grave para la DGT, lo que puede conllevar una multa de 200 euros y la retirada de cuatro puntos del carnet de conducir.

¿Desde cuándo me van a multar?

Desde el próximo 1 de enero de 2026 entra en vigor el Real Decreto 1030/2022, que establece la obligatoriedad de sustituir los actuales triángulos de emergencia por las nuevas balizas V16, conectadas y homologadas por la Dirección General de Tráfico. En concreto, el próximo 1 de enero de 2026 entra en vigor el Real Decreto 1030/2022, que establece la obligatoriedad de sustituir los actuales triángulos de emergencia por las nuevas balizas V16, conectadas y homologadas por la Dirección General de Tráfico. Por lo tanto podrás ser multado desde esta fecha.

No obstante, la DGT ha decidido dar un periodo de gracia. De inicio, los agentes actuarán con flexibilidad, priorizando la información sobre las sanciones. Como explicó Pere Navarro, director de la DGT, el objetivo es “consolidar el sistema sin generar un aluvión de multas desde el primer día”. Los conductores recibirán información sobre la nueva normativa y podrán adaptarse antes de que las sanciones sean de carácter obligatorio.

¿Será necesario seguir llevando los triángulos en el coche a partir del 1 de enero de 2026?

No, a partir del 1 de enero de 2026, los triángulos de emergencia dejarán de ser obligatorios para los vehículos matriculados en España.

¿Vigila la baliza conectada al conductor?

Este miedo es rotundamente falso. "La baliza conectada no vigila al conductor: sólo envía una señal anónima cuando tú la enciendes por una emergencia", según explica el responsable de Producto de Wottoline, Borja Martín Palomino.

Desde la compañía, que dispone de dos modelos homologados (FaseLight e iWottoLight), recuerdan la importancia de elegir balizas homologadas y geolocalizables, con geolocalización anónima y servicios extra a través de la app SOS Alert. Los dos modelos que ofrece Wottoline están homologados según la normativa vigente y se conectan a la plataforma DGT 3.0 para señalar vehículos inmovilizados "de forma rápida y eficaz". En un mercado donde conviven balizas que "no cumplen con todos los requisitos", Martín Palomino ha subrayado la importancia de diferenciar "entre simples luces de emergencia y balizas V16 homologadas y geolocalizadas".

La conexión de la baliza debe estar garantizada de forma gratuita durante 12 años y permite que las autoridades, los servicios de emergencia y otros conductores (a través de paneles informativos o navegadores conectados) conozcan al instante la posición del incidente, minimizando los tiempos de respuesta y previniendo colisiones secundarias.

¿Hay que facilitar algún dato personal para usar la baliza?

Tanto en el modelo FaseLight como iWottoLight la SIM integrada es anónima: no está asociada al nombre, DNI ni teléfono del conductor. No hay que facilitar ningún dato personal para usar la baliza. Solo se envía a DGT 3.0 la posición del vehículo detenido y datos técnicos del dispositivo, nada más.

La geolocalización sólo se activa cuando se enciende la baliza por una incidencia; mientras está apagada, no emite señal ni hace seguimiento del vehículo. Así, el objetivo exclusivo es avisar al resto de usuarios y a los sistemas de tráfico de que hay un vehículo inmovilizado en un punto concreto de la vía, mejorando la seguridad de todos.

¿Es obligatorio vincularse con la app SOS Alert?

Estas balizas homologadas pueden vincularse opcionalmente con la app SOS Alert, que mejora la gestión de la avería o accidente. No obstante, este requisito no es necesario ya que la baliza cumple la normativa aunque el usuario no utilice la aplicación, ya que SOS Alert es un servicio añadido para tener toda la información y avisos centralizados.

¿Qué vehículos deberán llevar la baliza V-16?

Deberán llevar la baliza V-16 los turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales, conforme a lo contemplado en el anexo XII del Reglamento General de Vehículos. En el caso de las motocicletas, se recomienda su utilización por razones de seguridad aunque no existe obligación.

¿Dónde debe guardarse y colocarse la baliza V-16?

El aparato deberá guardarse cargado en la guantera o en otro lugar accesible dentro del vehículo. En el caso de tener que usarlo, el conductor lo encenderá y lo colocará desde el interior del coche en la parte más alta posible del vehículo, de modo que su visibilidad física sea mayor (el techo o, en el caso de los autobuses y camiones, la puerta del conductor).

Una vez que la baliza esté encendida y colocada en lo alto del vehículo, ésta emitirá una señal luminosa y, además, transmitirá la ubicación exacta del vehículo averiado de forma automática a la plataforma DGT 3.0. De este modo, los conductores que circulen por la zona recibirán esta información a través de sus navegadores, aplicaciones de movilidad o paneles de mensaje variable. Tras esto, corresponderá al conductor valorar si es posible abandonar o no el vehículo en condiciones de seguridad.

¿Qué modelo de baliza V-16 conectada compro?

En el mercado hay más de doscientos modelos de V-16 conectadas, con precios variables que fija el propio mercado. Una manera sencilla y rápida para que el ciudadano sepa si la baliza que quiere adquirir está homologada y certificada es entrar en la web de la DGT, en el apartado de V-16, donde aparecen las marcas y modelos certificados de acuerdo con la normativa. Todas ellas tienen que estar certificadas por IDIADA o LCOE, que son los laboratorios técnicos autorizados que ratifican que los modelos cumplen con la normativa exigida para el uso y buen funcionamiento de esta.

¿Cualquier V-16 conectada sirve?

Falso. Solo son válidas las balizas homologadas y publicadas en el listado oficial de la DGT tras superar ensayos certificados. Deben incluir el nombre del laboratorio y el número de certificado grabado en la tulipa. Usar un dispositivo no certificado no es válido ni seguro.

¿Necesitan las V-16 una app o un móvil para funcionar?

Falso. La baliza V-16 ya incluye en su interior todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, como son un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble y sobre redes de telecomunicacionesde amplia cobertura. No requiere aplicaciones adicionales, teléfonos ni emparejamientos. Basta con encenderla y colocarla en el exterior del vehículo.

¿La baliza no funciona en túneles o zonas sin cobertura?

Falso. La baliza emplea redes IoT especializadas capaces de operar en condiciones difíciles. En los casos donde ni siquiera estas redes estén disponibles, la baliza seguirá funcionando como señal.

¿La V16 llama al 112 o al servicio de asistencia?

Falso. La V16 no llama a emergencias ni determina la naturaleza del incidente. Su función es únicamente señalizar y enviar la posición del vehículo. La llamada tanto al servicio de emergencias en caso de que se necesite o al servicio de asistencia de la compañía aseguradora debe realizarla el usuario.

Si viajo el extranjero, ¿tengo que usar el triángulo?

Falso. La V-16 es válida para vehículos españoles que circulen por los países firmantes de la Convención de Viena, entre los que se incluyen Portugal, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido…

La Convención sobre la Circulación de Viena establece que los países podrán exigir, para permitir la circulación internacional por su territorio, que el automóvil lleve a bordo un dispositivo de señalización que consistirá, bien en “una placa en forma de triángulo equilátero”, bien “en cualquier otro dispositivo de igual eficacia prescrito por la legislación del país en el que esté matriculado el vehículo”.

¿Habrá multas de 30.000 euros?

Falso. La infracción por no llevar la baliza V-16 es leve y su sanción es de 80 euros, misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos de preseñalización.

¿Correos comercializará la V-16 autorizadas por la DGT?

Cierto. Correos está comercializando las nuevas balizas V16 de preseñalización, geolocalizables y homologadas por la Dirección General de Tráfico (DGT), que serán obligatorias a partir de enero de 2026. Asimismo, los nuevos dispositivos de seguridad vial, que incorporan estándares específicos de seguridad y funcionamiento, ya están disponibles en las 2.380 oficinas postales de toda España y también se pueden adquirir a través de los cerca de 6.000 carteros rurales y en el 'marketplace' Correos Market.