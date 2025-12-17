Claudia Barraso 17 DIC 2025 - 00:05h.

Alberto Núñez Feijóo se vio envuelto en una polémica tras unas palabras suyas durante la cena de Navidad del PP aludiendo a la manera que tienen los andaluces de contar la línea de costa y defendiendo cómo lo hacen en su comunidad, Galicia.

“Tenemos los mayores kilómetros de costa de España. Ya sé que los andaluces no están de acuerdo, pero no saben contar. Las rías tienen doble costa”, afirmó Feijóo. Unas declaraciones que parecieron no sentar bien a todo el mundo, especialmente a la gente de Andalucía. Incluso, María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda ha contestado a las palabras del popular diciendo que es “una falta de respeto”: “Los andaluces y andaluzas sí sabemos contar, señor Feijóo”, comentó a través de una publicación en la red social ‘X’.

Esta no es la única respuesta que ha tenido el gallego, sino que muchos usuarios han querido unirse a la respuesta de la ministra, como también lo ha hecho el cantante Alejandro Sanz con otro comentario en su perfil en la misma red social: “Un dos tres, cuatro cinco seis, siete ocho, nueve diez. Un dos. Así se cuenta en Andalucía”. Refiriéndose al compás que se utiliza en la música más típica de Andalucía, el artista ha contestado a las palabras de Feijóo con mucho arte.

La manera de contestar del cantante

Alejandro Sanz, aunque nació en Madrid, pasó gran parte de su infancia y de toda su vida en Algeciras, Cádiz. El cantante siempre ha estado muy ligado a Andalucía. Pese a no haber nacido allí, el cantante se siente muy identificado con la cultura, y prácticamente ha pasado toda su vida allí, por lo que su respuesta ha sido además de clara, muy ingeniosa.