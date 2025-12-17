Redacción Andalucía Europa Press 17 DIC 2025 - 10:42h.

Una vecina encontró al bebé desnudo en un rellano de la calle Cráter en el barrio de Los Pajaritos

El pequeño, en aparente buen estado, fue trasladado al Hospital Virgen del Rocío para una revisión

SevillaEl hallazgo de un bebé abandonado este 16 de diciembre en el portal de un edificio en Sevilla capital ha llevado a abrir una investigación. Buscan a los padres del pequeño para conocer por qué lo dejaron allí.

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado a Europa Press que el niño de muy corta edad fue encontrado por unos vecinos, que alertaron a las autoridades. Según ha detallado el 'Diario de Sevilla', una mujer lo vio a las 13:30 horas en un rellano de la calle Cráter.

Inmediatamente lo recogió del suelo. Estaba desnudo y optó por acudir con él a una farmacia que, precisamente, hay a escasos metros de ese lugar, en el barrio de Los Pajaritos. Allí le proporcionaron pañales, además de algo de leche.

En aparente buen estado de salud

Tras alertar a los agentes, una patrulla se desplazó para conocer más detalles de lo ocurrido. Ya tratan de localizar a los progenitores del bebé, que estaba en aparente buen estado de salud. Fue trasladado al Hospital Virgen del Rocío para una revisión más exhaustiva.