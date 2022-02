Los últimos y exitosos estrenos de Tom Holland , 'Spider-Man' , que se convirtió en una de las películas más taquilleras de la historia, y 'Uncharted' , han convertido al británico en uno de los intérpretes más cotizados en Hollywood. Ahora tiene previsto grabar una serie para Apple TV, 'The Crowded Room', antes de retirarse del mundo de la actuación, al menos temporalmente , según ha confesado en una entrevista concedida a CinePop.

"Puedo decir con seguridad que después de que termine esa serie, me tomaré un descanso ", ha manifestado Holland, quien seguramente aprovechará su periodo vacacional para pasar más tiempo con su familia y amigos y junto a su pareja, la también actriz Zendaya.

Holland, natural de Kingston upon Thames, ciudad situada al suroeste de Londres, comenzó su carrera en el teatro en 2008 interpretando al personaje principal en el musical Billy Elliot. Ahora, con sólo 25 años, ya goza de haber sido partícipe de numerosos proyectos de gran escala. Y es que desde 2015 no ha habido ningún año en el que no haya formado parte de un filme, desde 'En el corazón del mar' hasta 'Uncharted'. De hecho, en 2016, 2017, 2019 y 2021 ha estado presente en hasta tres cintas cada año.