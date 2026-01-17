Rocío Martín 17 ENE 2026 - 11:00h.

Este sábado se ofrecerá un responso por ella en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio en Madrid

El rey emérito no asistirá al responso ni al funeral de la princesa Irene de Grecia

MadridEste sábado la catedral ortodoxa griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid acogerá durante unas horas los restos mortales de la princesa Irene, hermana de la reina Sofía, fallecida el pasado jueves a los 83 años de edad.

Hasta allí se desplazará la familia real, Felipe VI, Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, para acompañar a la reina Sofía en el responso, que se celebrará a las 12:00 de la mañana de este sábado.

Ya el lunes, tendrá lugar el funeral de la hija menor del rey Pablo de Grecia en Atenas y posteriormente será enterrada en el cementerio de Tatoi, donde también fue enterrado su hermano el rey Constantino el 16 de enero de 2023.

La familia real acudirá también al funeral: el rey emérito no

Los Reyes Felipe VI y Letizia, así como la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, arroparán a la Reina Sofía tanto en el funeral como en el entierro de su hermana, la princesa Irene, el próximo lunes en Atenas, a donde no se desplazará el Rey emérito, a quien sus médicos no aconsejan viajar, han informado fuentes de Casa del Rey.

Según han indicado las fuentes, Don Juan Carlos ha informado a la Casa del Rey que los médicos que le tratan en Abu Dhabi, donde reside desde agosto de 2020, le han desaconsejado un viaje para tan poco tiempo, por lo que no se desplazará ni a Madrid ni a Atenas.

El emérito sí viajó a la capital griega en enero de 2023 para asistir al funeral del rey Constantino, hermano de Doña Sofía, y que fue enterrado, al igual que ocurrirá ahora con su hermana pequeña, en el cementerio real de Tatoi.

Irene de Grecia, una mujer muy unida a su familia

Hermana menor de Constantino de Grecia (fallecido en 2023) y de la reina Sofía, Irene Schleswig-Holstein Sonderburg Glucksburg -tía de Felipe VI- nació en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) el 11 de mayo de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, y dedicó gran parte de su vida causas sociales, principalmente desde la Fundación Mundo en Armonía, que presidió desde 1986 hasta 2024.

Irene siempre permaneció muy unida a su familia, y vivió durante años en el Palacio de la Zarzuela junto a la reina Sofía. España le concedió la nacionalidad por carta de naturaleza, por su especial vinculación con el país y sus estrechos lazos con todos los miembros de la familia real española.

El fallecimiento de la princesa Irene se une a otra gran pérdida sufrida por la reina Sofía en los últimas semanas, la de su prima la princesa Tatiana Radziwill, una de las personas de su máxima confianza y con la que mantenía una estrecha relación, que murió el pasado mes de diciembre a los 86 años.